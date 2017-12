O consumidor deve solicitar a cópia do contrato e levá-lo a um órgão de defesa do consumidor ou a um advogado, orienta Renata Reis, supervisora do Procon-SP

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.