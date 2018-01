Tratamento contra câncer é negado por plano de saúde

Edson Gatto foi diagnosticado com câncer e precisa de radioterapia, mas a Amil não liberou o tratamento porque o plano de saúde é antigo e deveria ser atualizado.

Procurada pela reportagem do Estadão, a empresa fez um novo contrato e liberou alguns dos procedimentos médicos que estão cobertos pelo plano.

Reclamação do leitor: “Escrevo por conta de uma falta de liberação da Amil sobre um novo tratamento de radioterapia que o meu pai, Edson Gatto, precisa iniciar com urgência. A justificativa é que o contrato familiar é antigo, só que eles nunca atualizaram e também não podem cancelar um tratamento urgente e em sua reta final por questões burocráticas que são de responsabilidade da empresa. O paciente está em tratamento contra o câncer há anos, e além da falta de liberação da Amil com a nova radioterapia 3D (a única eficaz no estágio da doença dele), a operadora de saúde também não libera o resultado de uma biópsia já feita, além de uma outra intervenção no aparelho urinário.”

Resposta da empresa: “Em relação ao caso do Sr. Edson Gatto, informamos que foi realizado novo contato com o filho do cliente (Sr. Felipe) e prestados os devidos esclarecimentos. Os procedimentos que possuem cobertura prevista em contrato foram autorizados. Informamos também ao Sr. Felipe que a adaptação de contratos à lei dos planos de saúde (9656/1998) segue as determinações da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), de maneira a garantir que os beneficiários tenham todas as coberturas previstas no rol de procedimentos e eventos da agência.”

