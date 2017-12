Transporte escolar deve estar credenciado na Prefeitura; veja dicas

Com a aproximação do início do ano letivo 2015, o Procon São Paulo listou dicas para pais e responsáveis por alunos prestarem atenção no momento da contratação do transporte escolar. O destaque vai para a necessidade de credenciamento do veículo e motorista na Prefeitura, assim como curso de treinamento para transporte de crianças com deficiência e mobilidade reduzida. Confira a lista e fique atento:

1. Busque recomendações sobre o motorista com outras pessoas que já tenham utilizado o serviço;

2. Observe como o motorista recepciona as crianças na porta da escola;

3. Analise as condições de higiene, conforto e segurança do veículo;

4. Certifique-se da presença de um cinto de segurança para cada ocupante e do limite de abertura das janelas, que não devem abrir mais de 10 centímetros;

5. Verifique se há outro adulto acompanhando as crianças, além do motorista do veículo;

6. Cheque como é feita a cobrança do serviço (valor anual, mensal, se o serviço é cobrado durante os meses de férias)

7. Pergunte se o serviço pode ser prestado fora dos meses normais, em caso de recuperação do aluno;

8. Em caso de falta do aluno, a possibilidade de desconto proporcional no preço é uma questão a ser combinada, não existindo obrigatoriedade;

9. Se houver problema com o veículo ou com o condutor, o serviço deverá ser prestado através de outra condução/motorista, com as mesmas normas de segurança