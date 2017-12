Trânsito caótico na Av. Giovanni Gronchi

“CET não fiscaliza corredor de ônibus”, reclama leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: O trânsito na Av. Giovanni Gronchi, na altura do n.º 5.900, está cada vez pior, pois ninguém respeita o corredor de ônibus. Para piorar, não há fiscalização da CET e costumo levar quase 1 hora para percorrer 4 km. A maioria dos passageiros desce dos ônibus e faz o trajeto a pé. É lamentável a falta de respeito dos motoristas com o transporte público! Antonio Carlos D’Abronzo Amorim / São Paulo

Resposta da empresa: A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que monta diariamente, com auxílio da SPTrans, faixa exclusiva para ônibus na Av. Giovanni Gronchi, das 6 às 9 horas, entre a Av. João Dias e a Rua José Ramon Urtiza, visando à melhoria do transporte coletivo. Ressalta que está intensificando a fiscalização na faixa exclusiva.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Réplica do leitor: Nada mudou e o trânsito continua caótico, principalmente para quem utiliza ônibus. Não vi nenhuma fiscalização e os carros de passeio continuam a invadir o corredor de ônibus.