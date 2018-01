Trajeto demorado

“O transporte público ainda precisa melhorar bastante”, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Recentemente precisei ir até a região da Av. Paulista. Deixei o carro na Estação Vila Mariana, peguei o metrô e desci na Estação Trianon-Masp. No retorno, além de todo o percurso que fiz até o meu destino, ainda tive de andar mais 600 m na Avenida – da Alameda Rio Claro, até altura numero 900 da Paulista – para achar um ponto de ônibus. Não há indicação mostrando se o ponto mais próximo fica à direita ou à esquerda da via. Além disso, 600 m entre um ponto e outro é uma distância muito grande. Uma vez no ponto, não aparecia nenhum ônibus em direção à Estação Vila Mariana. As autoridades recomendam deixar o carro em casa e andar de ônibus e metrô. De que jeito? Para viver situações estressantes como essa? Odilon da Silva Rocha / São Paulo

Resposta: A SPTrans informa que, a fim de promover melhor atendimento aos usuários a Avenida Paulista, possui duas linhas com destino à Vila Mariana, sendo elas: a 875H -10 Terminal Lapa / Metrô Vila Mariana e a 917H – 10 Terminal Pirituba / Metro Vila Mariana. A linha 875H -10 Terminal Lapa / Metrô Vila Mariana opera com 78 partidas ao longo do sábado, com intervalo médio de 7 a 10 minutos entre cada partida. A linha 917H – 10 opera com 88 partidas aos sábados, com intervalo de 10 minutos entre as partidas.

Réplica do leitor: Na verdade há outras linhas que passam entre a Rua Haddock Lobo e Av. Brigadeiro Luiz Antonio, que servem para seguir para a Estação Vila Mariana: Ipiranga (874-10) Sacomã (478P), Aeroporto (875A), mas muitas vezes não passa nenhum desses ônibus. No domingo é preciso ter a paciência de um monge budista. Além disso, não comentaram sobre a distância entre os pontos. O transporte público ainda precisa melhorar muito.