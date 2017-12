Tire suas dúvidas sobre finanças

Procon vai dar dicas de como solucionar problemas financeiros

Por Jerusa Rodrigues

Para comemorar a Semana da Educação Financeira, a Fundação Procon vai promover amanhã (8/5), às 11 horas e às 14 horas, no Pateo do Colégio, palestras para discutir quais são as causas e as consequências do superendividamento.

Segundo a fundação, hábitos de consumo, práticas de mercado, falta de controle financeiro e juros altos são alguns dos principais motivos que contribuem para o superendividamento das famílias.

O Procon pretende tirar dúvidas dos consumidores e dar dicas de como solucionar problemas financeiros.

Palestras Dicas e Dúvidas

Horário: às 11 horas e às 14 horas

Local: Pateo do Colégio, centro da cidade.