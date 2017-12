TIM recebe multa de R$ 9,5 milhões da Anatel

Fiscalização conclui que operadora falhou na prestação de serviço

Por Jerusa Rodrigues

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulgou nesta quinta-feira (2/5) resultado de fiscalização feita do serviço de telefonia móvel da TIM.

Segundo a Anatel, apesar de haver alto índice de corte de chamadas de ligações realizadas por clientes do Plano Infinity pré-pago – em comparação com os do Liberty pós-pago – não há indícios de que as interrupções tenham sido propositais.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A agência conclui, no entanto, que a operadora falhou na prestação do serviço, ou seja, não cumpriu a regulamentação de qualidade de telefonia móvel vigente. A TIM recebeu multa de R$ 9.576.030,14 e tem o direito de recorrer da decisão.