TIM faz cobranças de serviços não contratados por usuária

Reclamação da leitora: Gostaria de fazer uma reclamação contra a TIM. Desde dezembro de 2014, há cobrança indevida na linha da minha sogra, a qual nem tem celular com tecnologia de acesso à internet. Ativaram três pacotes de não sei o quê e quando a gente liga para fazer a ocorrência na TIM nenhum dos atendentes explica o que de fato se trata a cobrança. Foram feitas oito ligações na data de 26 de abril. Pedi o cancelamento dos serviços e reembolso do valor que estão debitando desde dezembro do ano passado até o momento. /Flavia Baffi – São Paulo

Resposta da TIM: O Centro de Relacionamento com Cliente TIM entrou em contato com a Sra. Flavia Baffi para informar que os serviços foram bloqueados e que por liberalidade, o valor cobrado foi devolvido em créditos. Para mais informações sobre a operadora, basta acessar o site da empresa (www.tim.com.br) ou entrar em contato com o Centro de Relacionamento com o Cliente discando *144 do próprio celular ou 1056 de qualquer telefone.

Comentário da leitora: Apresentou, porém devolveu apenas R$ 79 dos R$ 120 tomados de maneira indevida. E esses R$ 79 tem prazo de 30 dias para ser usado.