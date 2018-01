TIM demora para instalar serviço contratado

por André Caceres

O síndico Cesar Werneck Achoa contratou em outubro de 2016 um pacote de transmissão de dados da TIM para o sistema de portaria remota do prédio em que trabalha, mas ainda não conseguiu agendar a instalação do serviço.

Em resposta, a TIM disse que já entrou em contato com o cliente para agendar o serviço solicitado.

Reclamação de Cesar Werneck Achoa: “Sou síndico de um prédio e, em função de termos implantado o sistema de portaria remota, tivemos a necessidade de contratar pacote de transmissão de dados com duas operadoras para o caso de que, se um sinal cair, o sinal da outra operadora entra automaticamente. O primeiro pacote foi contratado normalmente com a NET. No dia 20 de outubro de 2016, adquiri o segundo pacote com a TIM e até o presente momento passo por uma situação surreal: desde aquela data, ligo para a empresa para marcar a instalação e o que ouço do atendente é que o sistema não liberou o agendamento. Em 12 de novembro de 2016, fiz uma reclamação na Anatel [Agência Nacional de Telecomunicações]. Em seguida, fui contatado pela TIM, pedindo desculpas pela demora e prometendo solução para o problema até o dia 26 de novembro de 2016. Com essa providência, a própria TIM baixou a reclamação na Anatel como “solucionado”. Preciso urgentemente desse produto (Live Empresa 50 mega, IP fixo, por R$ 199,90) e não sei mais o que fazer. Se o sinal da NET cair, o prédio fica isolado e vulnerável.”

Resposta da empresa: “O Centro de Relacionamento com o Cliente TIM entrou em contato com o Sr. César Werneck Achoa e lamentou o ocorrido, informando que a Live Tim entrará em contato com o mesmo em até 48 horas para agendamento do serviço solicitado. O caso será acompanhado até lá. Para mais informações sobre a Live TIM, basta acessar o site (www.livetim.com.br) ou entrar em contato pelo telefone 10241.”

