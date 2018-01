TIM corta celular e cobra por contas já pagas

Mauro Thermes teve sua linha telefônica cortada pela TIM e descobriu que havia uma dívida registrada na operadora, apesar de ele já ter pago aquelas contas. O leitor tentou resolver o problema na loja, por telefone e via e-mail, mas nada adiantou.

Procurada pelo SP Reclama, a TIM identificou o pagamento e cancelou as cobranças que vinha fazendo.

Reclamação do leitor: “A TIM cortou o sinal do telefone celular e está cobrando por três contas que estão pagas. Já ligamos várias vezes e nada. Nos mandaram ir a uma loja física. Fomos à loja da TIM no Shopping Itaquera e lá fomos informados que não poderiam resolver. Já enviei cópias dos recibos para o e-mail de baixas da TIM e nada. Recebemos chamadas falando em enviar o nome de minha esposa ao SPC. Pagamos as contas, provamos que pagamos e ainda assim, nada. Não sei mais o que fazer ou a quem recorrer. Nem ao menos posso cancelar o serviço, pois para isso, as contas tem que estar em dia (e estão!).”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Resposta da empresa: “O Centro de Relacionamento com o Cliente da TIM entrou em contato com o Sr. Mauro Thermes e informou que foi identificado o pagamento e não há mais nenhum débito pendente em nome do cliente.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.