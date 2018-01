TIM continua cobrando linha cancelada por cliente

Nathan Lessa cancelou uma linha da TIM em abril, mas as contas continuavam chegando em sua fatura passados dois meses do término do serviço e os canais de atendimento da empresa não funcionavam.

Em resposta à reportagem do Estadão, a TIM informou que cancelou o plano. No entanto, as faturas cobradas indevidamente ainda não foram estornadas, e a empresa afirmou que realizará o reembolso em um prazo de 60 dias.

Reclamação do leitor: “No dia 16 de abril, foi cancelado o plano TIM Liberty Web 50, porém ainda estou recebendo cobrança no meu cartão de crédito. Para variar, a empresa TIM sempre está com sistema indisponível para resolver problemas de seus clientes. Não basta ser um transtorno tentar cancelar algum plano; temos que sofrer cobranças indevidas e quando ligamos para conseguir um parecer, não há sistemas.”

Resposta da empresa: “O Centro de Relacionamento com o Cliente da TIM entrou em contato com o Sr. Nathan Lessa e lamentou o ocorrido, informando que foi realizado o cancelamento do plano, conforme solicitado. A TIM informa que todas as observações apontadas serão utilizadas no aprimoramento de seus serviços e processos de atendimento.”

Comentário do leitor: “Confirmo o contato da TIM, porém o problema não foi solucionado, pois o dinheiro pago nas faturas indevidas ainda não foi estornado. A TIM entrou em contato para informar que, no prazo de 60 dias, irão estornar o valor, mas também não informaram como.”

