Terreno está virando um lixão

O descaso com o cidadão é grande, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Há meses meus vizinhos e eu reclamamos do mato que cresce diariamente em frente das nossas casas. O local fica na Rua João Prey, esquina com a Rua Eloy Eppinger, na Cidade Dutra. O terreno é particular e o proprietário não faz a poda necessária. Estamos sofrendo com o aparecimento de roedores que, além de trazer doenças, amedrontam nossas famílias e crianças. É necessário a retirada de todo o lixo da calçada e a poda do mato, pois ele ocupa a esquina toda, atrapalhando a circulação de pedestres. Jonathan Batista / São Paulo

Resposta: A Secretaria de Coordenação das Subprefeituras informa que após a denúncia a Subprefeitura Capela do Socorro realizou uma vistoria no local e já lavrou a multa e intimação ao proprietário para que providencie a limpeza e os consertos necessários. Após a intimação, o responsável tem 60 dias para regularizar a situação e, caso os serviços não sejam executados neste prazo, ele será multado novamente.

Fotos: Jonathan Batista