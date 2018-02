Terreno está abandonado há 3 anos

Não é possível nem ao menos caminhar pela calçada por causa do mato, diz leitora



Por Jerusa Rodrigues

Reclamação da leitora: O terreno da Prefeitura de Santo André, localizado na Avenida Pinhal, 629, bairro Camilópolis, está cheio de mato e lixo. Há 3 anos deixaram uma obra inacabada. Gostaria que a Prefeitura de Santo André tomasse alguma providência, como limpar e fechar o muro. Ficamos à mercê dos vândalos. As fotos foram tiradas em 9/3. Não é possível nem ao menos caminhar pela calçada por causa do mato. Moro no bairro há 10 anos. Suzilene Cristina Cavalari Rodrigues / Santo André

Resposta: A Prefeitura de Santo André disse que assessoria de imprensa respondeu à leitora.

Réplica da leitora: A assessoria ou prefeitura não ligou, não enviou e-mail e muito menos limpou o terreno.

Fotos: Suzilene Cristina Cavalari Rodrigues