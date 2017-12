Terreno da Eletropaulo está abandonado

Cansei de solicitar a poda e a limpeza do local, reclama a leitora

Reclamação do leitor: Reclamo de um terreno da AES Eletropaulo, localizado na Rua Borebi, Vila Mariana, que está abandonado. É necessária a poda e a limpeza desse terreno. Em fevereiro solicitei a limpeza, mas ela só foi feita em junho, após reclamação no jornal. Já estamos no final de setembro e, como a limpeza não foi mantida, agora há infestação de ratos e excesso de mato. No começo de setembro reclamei novamente na Eletropaulo e fui informado de que a limpeza só seria feita no dia 16 de dezembro. Um absurdo! Claudia Magon / São Paulo

Resposta: A AES Eletropaulo informa que a limpeza esta programada para o dia 29/9.

Réplica da leitora: Eles cortaram o mato, mas o terreno não foi limpo.