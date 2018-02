Terreno abandonado na zona sul

“Sou cadeirante e não consigo utilizar a calçada”, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Sou cadeirante e já reclamei várias vezes na Prefeitura sobre um terreno que fica ao ao lado da minha casa, na altura do n.º 3.000 da Av. Atlântica. O local está com mato alto, sujeira, tem vários insetos e até mesmo vi rato passando sobre o muro. Ao invés de calçada há um matagal, o que impede o trafégo de pedestres. Peço providências! Paulo Scarpelli Cássia / São Paulo

Resposta: A Subprefeitura Capela do Socorro informa que o terreno é particular e o proprietário já foi notificado para realizar a limpeza no prazo previsto em lei, podendo ser autuado caso não a faça.

Réplica do leitor: Até hoje a situação permanece a mesma.

Fotos: Paulo Scarpelli Cássia