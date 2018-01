Terreno está abandonado e sujo

“Há 8 anos convivo com lixo, mato e entulho”, reclama leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Há 8 anos peço à Prefeitura a limpeza das Ruas Elson Costa e Ana Rosa Kucinski Silva, na Capela do Socorro. Por conta da instalação da rede de esgoto, uma mureta foi destruída e há um grande acúmulo de terra e lixo na região. Até hoje nada foi feito. Ramiro Aniceto Fonte Feal / São Paulo

Resposta: A Subprefeitura Capela do Socorro informa que a área localizada entre as Ruas Elson Costa e Ana Rosa Kucinski Silva é particular. A Subprefeitura multou os proprietários para que providenciem a regularização de muro, passeio e limpeza do local.

Fotos: Ramiro Aniceto Fonte Feal