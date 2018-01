Terreno da Petrobrás está abandonado

Cansei de ligar na empresa cobrando pela limpeza, reclama leitor.

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Reclamo da quantidade de mato no terreno da Petrobrás, localizado na Rua Dr. Paulo Queiroz, no Jardim 9 de Julho, em São Matheus. Sou vizinho desse terreno e sofro com baratas, ratos, aranhas e vários mosquitos. Além disso, o local serve de banheiro para os dependentes químicos frequentadores da região. A última intervenção de limpeza foi feita no final de 2013. Por ser um terreno grande, ele serve de depósito de lixo nos dias em que não há coleta da Prefeitura. Já reclamei várias vezes pelo telefone 0800 da Petrobrás, mas a reclamação é simplesmente ignorada. Antônio dos Santos Oliveira / São Paulo

Resposta: A Petrobras Transporte S.A. – Transpetro, informa que no dia 7/6 realizou o serviço de limpeza do terreno em questão.

Réplica do leitor: Realmente fizeram a limpeza do terreno. Não sei se é por causa da Copa, já que estamos na 3.ª opção de via de acesso para a Arena Corinthians.

Fotos: Antônio dos Santos Oliveira