Mesmo com a linha cancelada, a empresa insiste em me cobrar, relata leitora

Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: Após muita insistência e paciência, em setembro consegui cancelar minha linha da Telefônica/Vivo. O problema é que, há cerca de duas semanas, comecei a receber ligações (em meu telefone de outra operadora), onde uma gravação da Telefônica/Vivo ameaça enviar meus dados para o SPC/Serasa, caso eu não pague uma parcela da dívida em até 24 horas. Liguei na Vivo e após consulta da linha e do CPF o atendente confirmou que não constavam pendências. Mas as cobranças diárias continuaram. Ao pedir para pararem de me ligar, os atendentes pedem para eu desconsiderar as cobranças. Denise Salama / São Paulo

Resposta da empresa: A Telefônica/Vivo informa que a linha da sra. Denise Salama se encontra cancelada e que não há pendências no nome dela.

Réplica da leitora: A informação é sempre essa, de que a linha está cancelada e não há pendências, mas continuo a receber ligações de cobranças. É um constrangimento desnecessário.