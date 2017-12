Telefônica/Vivo faz serviço pela metade

“Estou há quase 3 meses esperando a entrega do modem”, informa leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Desde o dia 1.º/3 aguardo a entrega do modem da Vivo/Speedy. Como não o recebi no prazo de 7 dias, entrei em contato com o SAC e fui informado de que o aparelho tinha sido entregue no dia 14/3. Porém desconheço a pessoa que o recebeu. Liguei no dia 25/3 e me prometeram entregá-lo no dia seguinte. Como não recebi, entrei em contato novamente e a entrega foi programada para 14/4. Mas, para variar, ninguém compareceu. Até quando terei de esperar?

Filipe de Sousa Magalhães Faria / Mairiporã

Resposta da empresa: A Telefônica|Vivo informa que enviou novamente o kit de instalação para o endereço do cliente, com previsão de entrega para o dia 17/5 .

Réplica do leitor: Até o dia 20/5 não recebi o modem.