“Até quando tenho que aguardar por uma linha?”, questiona leitora

Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: No final de março solicitei à Telefônica/Vivo uma linha de telefone fixo comercial. Porém ela simplesmente foi cancelada sem nenhum aviso ou justificativa. Fiz nova solicitação e forneceram um plano que não solicitei. Cansada, reclamei na Anatel e deram o prazo de 30 dias para a Telefônica/Vivo se manifestar. Será que existe alguma alternativa para eu ter uma linha telefônica? Afinal de que lado está a Anatel? Claudia Breviario / Angatuba

Resposta da empresa: A Telefônica|Vivo informa que o caso da sra. Claudia foi normalizado. A empresa lamenta os possíveis transtornos causados.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Réplica da leitora: Não foi solucionado e ainda tentaram me cobrar por um serviço não prestado. A Telefônica/Vivo me ligou no dia 25/04 dizendo que a linha estava em manutenção. Uma piada! Continuo com um tipo de linha que não solicitei e que é péssima. Empresas como a Vivo só quer tirar vantagem do cliente que não tem outra opção. Empurram um plano que eles querem ao invés de uma linha clássica.