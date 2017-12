“Operadora faz propaganda enganosa”, relata leitora

Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: Em novembro recebi uma oferta da Telefônica/Vivo de um pacote de TV a cabo, que incluiria aumento de velocidade do Speedy de 1 Mega para 2 Mega. Aceitei, mas percebi que a velocidade não aumentara. Liguei na central e a atendente informou que teria de verificar a disponibilidade da velocidade de 2 Mega na minha região. Isso é propaganda enganosa, não me informaram desse problema no momento da contratação! Solicitei o cancelamento do plano, pois não foi cumprido o combinado. Na época, também ofereceram redução da mensalidade para R$ 31,06, o que também não ocorreu. Mas, para cancelar, a Vivo quer que eu pague multa por quebra de contrato. Não concordo, pois paguei por um serviço que não recebi. Cleide Rodrigues Aires / Jandira

Resposta da empresa: A Telefônica/Vivo informa que cancelou o serviço mencionado e que o Vivo Speedy da cliente está funcionando normalmente na velocidade disponível no local. A sra. Cleide está ciente das providências necessárias.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Réplica da leitora: O problema não foi solucionado. Aguardo a retirada dos equipamentos e a próxima fatura, para saber se o cancelamento não será cobrado, como combinado por telefone.