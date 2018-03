Telefônica/Vivo – 2

A empresa faz propaganda enganosa, reclama leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: A Telefônica/Vivo faz propaganda enganosa de seus produtos e promoções. Liguei na operadora, baseado numa propaganda, para migrar a internet de 2MB para a de 10MB. A atendente informou que não seria possível, já que em Pirituba não há estrutura para essa velocidade. Mentira, pois meu vizinho usa 10MB de velocidade. Após muita insistência, a mesma atendente confirmou a disponibilidade e solicitei a migração. Como a velocidade continuou de 2MB, liguei de novo na Telefônica/Vivo e outro funcionário informou que não havia disponibilidade do serviço na minha rua. Em todas as ligações é sempre a mesma resposta. Cadê a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para supervisionar a operadora? Wilson Ricardo Vieira / São Paulo

Resposta da empresa: A Telefônica/Vivo informa que a banda larga do sr. Vieira está funcionando normalmente na velocidade desejada.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Réplica do leitor: Essa empresa ludibria e lesa o consumidor. Continua fazendo propaganda enganosa, superfaturando e cobrando por serviços que não entrega. A Anatel e o governo federal são omissos.