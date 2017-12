Telefônica/Vivo aumenta em 50% o valor da assinatura

Empresa não explica o motivo do reajuste, reclama leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Recebi um comunicado da Telefônica/Vivo informando que a tarifa mensal do meu telefone fixo iria aumentar 50%. No dia 17/6 liguei na empresa para cancelar o serviço, a atendente me ofereceu uma proposta e pediu para eu aguardar. Aguardei e em seguida a ligação caiu. Tentei falar novamente com ela, mas ninguém atendeu. Ou seja, continuo sendo enganado pela empresa estrangeira que faz muitas promessas, mas não fornece um serviço digno ao consumidor. Carlos Henrique Abrao / São Paulo

Resposta: A Telefônica/Vivo informa que a situação do sr. Abrao foi regularizada e o cliente confirmou o atendimento. Esclarece ainda que a empresa conta com uma equipe especializada que acompanha e monitora todos os atendimentos de seus funcionários e, quando necessário, realiza ações corretivas imediatas.

Réplica do leitor: A concessionária não regularizou nada. Ao contrário, ela aumentou a tarifa mensal promocional em 50% e nada esclareceu.