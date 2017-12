Telefônica dificulta contratação de serviço

Se não consigo nem contratar, imagina se quiser cancelar, reclama a leitora

Reclamação do leitor: Tenho uma casa em São Bento do Sapucaí e há tempos tento solicitar uma linha de telefone com internet. Foram 8 tentativas infrutíferas. As atendentes não sabem falar e muito menos resolver problemas. A ligação sempre é transferida para um departamento errado. Já tenho vários protocolos. É inacreditável tamanha incompetência da Telefônica/Vivo. Se para adquirir um plano enfrento essa imensa dificuldade, imagine se preciso cancelar. Até quando ficaremos nas mãos dessa péssima empresa? Anne de Bonneval / São Bento do Sapucaí

Resposta: A Telefônica Vivo informa que contatou a sra. Anne, lamenta o ocorreido e se encontra à disposição da cliente.

Réplica da leitora: Desisti! A Vivo me contatou e informou que primeiro é necessário fazer a instalação da linha para depois instalar a internet. Achei primitivo demais.