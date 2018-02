Técnico de empresa de telefonia não comparece no dia agendado

O telefone do consumidor Laerte Pinto estava com defeito. Ele solicitou a visita de um técnico da Net para resolver o caso. No entanto, o funcionário da empresa não compareceu na data agendada e nem entrou em contato para avisá-lo.Novamente, entrou em contato e agendou nova visita. O técnico veio, mas foi embora sem consertar o telefone.

Reclamação de Laerte Pinto: “Meu telefone estava com defeito e agendei a visita de um técnico da Net, porém ele não compareceu na data combinada. Liguei para a empresa e soube que o agendamento não havia sido feito. Fiz novamente o pedido e o técnico veio, mas foi embora da minha residência sem resolver o problema.”

Resposta da Net: “Em atenção à mensagem do Sr. Laerte Pinto, a Net informa que após atendimento técnico o problema foi solucionado.”

