Teatro de fantoches para explicar os direitos do consumidor

Peça faz parte da atividade Biblioteca Animada



Por Jerusa Rodrigues

Neste sábado (25/5), das 10 as 16 horas, a Fundação Procon-SP vai usar teatro de fantoches para explicar de forma fácil e divertida quais são os direitos do consumidor. Essa apresentação faz parte da atividade Biblioteca Animada, um espaço itinerante, onde o público tem acesso a livros, jogos e material educativo sobre os direitos do consumidor, consumo consciente e cidadania. A peça será apresentada durante o evento Sabadania, no Centro de Integração da Cidadania, localizado na Rua Ari da Rocha Miranda, 36, Jova Rural, no bairro Jaçanã.