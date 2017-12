TAM demora 3 meses para reembolsar cliente

Estou me sentindo roubado e desrespeitado, diz leitor sobre o Programa TAM Fidelidade

Por Jerusa Rodrigues

Reclamação do leitor: Participo do programa TAM Fidelidade e solicitei o reembolso de um bilhete, no dia 20/5, por e-mail, de acordo com a sugestão do call center de Londres. Deram-me um prazo de 30 dias para a solução do problema. Quando o prazo expirou, em 20/6, depois de inúmeros telefonemas, reclamei no Fale com a Gente da TAM. Inicialmente deram-me um prazo de 5 dias para resolver a questão. No dia 20/7 responderam que ainda havia solução para o caso e toda a vez que eu ligo a informação é esta: “Vamos dar atenção especial ao seu problema. Ligue novamente daqui uma semana.” Exijo que a TAM me devolva as 30 mil milhas pagas, o equivalente a mais de R$ 500 desembolsados na taxa de embarque, pois o voo era internacional. Estou me sentindo roubado e desrespeitado. Tenho a intenção de viajar em breve e cada vez que consulto o site da empresa o bilhete pretendido exige mais pontos. Realmente é um absurdo e um caso extremo de desrespeito ao consumidor! Osmair Rinaldo Pasti / São Paulo

Resposta: A TAM Linhas Aéreas, por meio do Fale com a Gente, serviço de atendimento ao cliente, entrou em contato com o sr. Pasti para esclarecer a demora para a realização do reembolso de passagem. A companhia esclarece que o valor pretendido, referente à taxa de embarque, foi solicitado à administradora do cartão de crédito em 31/7. O valor estará disponível na próxima fatura.

Réplica do leitor: O problema foi solucionado. É sempre a mesma coisa, é preciso fazer uma reclamação no jornal para eles resolverem o problema. Nunca vou entender as empresas brasileiras, esperam chegar a um ponto em que o consumidor já não sabe mais o que fazer. Assim que ele publica algo em algum site, eles decidem resolver o problema. Na minha opinião pura e simplesmente falta de respeito!