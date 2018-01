Supermercado cobra pedido e não faz entrega

Erica Stael fez uma compra no site do supermercado Pão de Açúcar que não foi entregue na data prometida. O pedido, no entanto, foi cobrado pela empresa.

Em resposta, o Pão de Açúcar informou que lamenta o ocorrido e já entregou os produtos à cliente.

Reclamação de Erica Stael: “Cobraram o pedido e não entregaram. Sofri o mesmo problema apresentado por outras pessoas no Pão de Açúcar, e o mais triste é que ninguém do supermercado se manifestou. Não consigo contato com a área do cliente”.

Resposta do Pão de Açúcar: “O Pão de Açúcar.com agradece a manifestação da sra. Erica Stael e informa que a cliente optou por receber a compra, cuja entrega foi realizada na sexta-feira, 13/01. A empresa lamenta o ocorrido e reforça sua preocupação com os clientes”.

