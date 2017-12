SulAmérica fez propaganda enganosa em venda de títulos de capitalização, diz STJ

Consumidores no Rio Grande do Sul adquiriam títulos com a promessa de que teriam aquisição fácil de casas e carros

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a condenação da empresa SulAmérica por prática de propaganda enganosa em títulos de capitalização através do Sulacap, com os programas Super Fácil Carro e Super Fácil Casa. Segundo a Justiça, o consumidor não tinha ciência de que se tratava de um título de capitalização e realizava pagamentos de adesão com a promessa de aquisição fácil de carros e casas, a serem entregues entre três e sete meses após o pagamento da primeira parcela.

A prática chamou atenção do Ministério Público Estadual do Rio Grande do Sul, que ajuizou ação coletiva em favor dos consumidores com objetivo de cessar a propaganda veiculada nos canais de televisão, jornais e as abordagens dos corretores. O MPE ganhou a causa em 1.ª e 2.ª instâncias, onde havia ocorrido a condenação para a restituição integral aos consumidores sob pena de multa diária de R$ 50 mil. A SulAmérica então entrou com recurso no STJ.

O entendimento foi mantido pela Quarta Turma do STJ, que considerou ter havido publicidade ilícita e prática abusiva na venda dos títulos, tendo reconhecido também a legitimidade do MP para propor a ação.

No processo, a empresa alegava que zelava pela correta publicidade do produto e “dentro de seus limites faz um intensivo trabalho de treinamento de todos os corretores autônomos, de modo a orientá-los sobre como expor e vender o produto ‘título de capitalização’”. Acrescentou ainda que buscava manter os corretores devidamente instruídos “de modo a evitar prejuízos ao consumidor por propagandas enganosas”, mas salientou que “não é onipresente e não tem como evitar abuso”.

Consumidores. Segundo o ministro relator do recurso, Luis Felipe Salomão, há obrigação de indenizar os danos individuais resultantes da publicidade enganosa, mas, ao lado disso, também há outra questão, “de abstrata ilegalidade da informação publicitária, que atinge número incalculável de consumidores, sem vínculo jurídico ou fático preciso, mas exposta à mesma prática”.

Para o colegiado, a responsabilidade da Sulacap não se deu somente em razão da conduta dos corretores, mas porque a publicidade foi veiculada em meios de comunicação como canais de televisão e jornais, porque o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos e ainda em razão de os corretores atenderem aos interesses do dono do negócio, do qual receberam treinamento.

Ao Estado, a SulAmérica informou que a “SulaCap não comenta decisões judiciais sobre as quais ainda cabe recurso.”

*Com informações da Assessoria de Comunicação do STJ