Sujeira se acumula em Moema

“Qualquer faísca será suficiente para propagar fogo”, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Desde meados de novembro, restos de folhas, lixo e móveis se acumulam no Parque das Bicicletas. Gustavo Martuscelli / São Paulo

Resposta: A Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (Amlurb) informa que uma equipe técnica do Departamento de Fiscalização esteve no local dia 10/12 e verificou que os resíduos já haviam sido removidos. Durante vistoria em todo o perímetro do Parque das Bicicletas não foram encontradas quaisquer irregularidades.

Réplica do leitor: Só recolheram o entulho após queixa enviada ao jornal.

Fotos: Gustavo Martuscelli