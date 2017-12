Sujeira no centro de São Paulo

“Móveis velhos nas calçadas, falta de fiscalização e limpeza viraram rotina”, denuncia leitor

Por Jerusa Rodrigues

Reclamação do leitor:Essas fotos retratam as imediações das Ruas Bento Freitas, Rêgo Freitas, Aurora e Largo do Arouche. Isso se tornou rotina: falta de fiscalização e ação da Prefeitura quanto a investigar quem coloca os móveis velhos nas calçadas, mendingos ainda na rua (quando antes o PT criticava o Kassab, responsabilizando-o por ter desativado albergues), falta de limpeza horário. E para piorar: a esquina da Rua Aurora com a Bento Freitas se tornou um verdadeiro banheiro a céu aberto, em contrário de tantos restaurantes ao seu redor. Antonio Rodrigues / São Paulo