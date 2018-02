Sujeira na região central

“Mesmo com contêiner, há muito lixo na região”, informa leitora

Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: Diariamente passo pela Rua da Mooca, esquina a Rua Mem de Sá, e constantemente me deparo com o descarte irregular de lixo na calçada. A passagem de pedestres é dificultada, principalmente no horário matutino por conta de ter uma escola na frente. O caminhão da Prefeitura passa por volta das 8h recolhendo o lixo, mas 3 horas depois a calçada fica suja novamente. Questionei o funcionário da limpeza sobre a frequência do local e fui informada que ela é feita diariamente. Já flagrei inúmeros moradores e funcionários de estabelecimentos próximos jogando lixo na calçada independente do horário da passagem do caminhão de limpeza. Sugiro uma campanha de conscientização da população desta região sobre a importância do descarte correto de lixo, além da instalação de um contêiner de lixo. Samantha Mester / São Paulo

Resposta: A Secretaria de Serviços, por meio da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (AMLURB), esclarece que a LOGA, empresa responsável pela coleta de lixo, instalou um contêiner metálico no local, de forma a disciplinar a colocação do lixo domiciliar. A Secretaria informa também que a AMLURB promoverá um comando de fiscalização, para orientar a população e coibir o descarte irregular.

Réplica da leitora: O contêiner foi instalado no local. Porém os moradores insistem em jogar o lixo para fora. No espaço que restou da calçada, as pessoas competem com a sujeira espalhada. Ou seja, o início da Rua da Mooca como suas adjacências, continua sendo um lixão a céu aberto, com muita sujeita e degradação. muita degradação, em péssimo estado e muito mal frequentado. Até um sofá foi descartado, como mostra a foto.

Fotos: Samantha Mester