Praça na Vila Romana é usada como depósito de entulho e lixo

O que realmente falta é educar a população, diz leitora

Por Luciana Magalhães

Reclamação de leitora: Peço a limpeza e o corte do mato da Praça Amadeu Decome, localizada nas esquinas da Rua Cerro Corá com a Heitor Penteado, Vila Romana. Há lixo jogado e amontoado, além de móveis velhos e entulho. O mato está tão alto que acaba servindo de abrigos para ratos. Esses bichos já estão começando a invadir as casas. Peço urgência na limpeza, pois é a saúde de pessoas que pagam seus IPTUs em dia que está em risco! Ediene De Raphael / São Paulo

Resposta: A Subprefeitura Lapa informa que a limpeza da Praça Amadeu Decome está prevista para o final de janeiro.

Réplica da leitora: Cortaram o mato e a grama está em ordem. O que precisa ser feito é o recolhimento do lixo, que muitos jogam na parte debaixo da praça. Como o local é bem escondido, as pessoas param seus carros para jogar entulho e móveis velhos na praça e isso ajuda no surgimento de ratos. Lixeiras para reciclagem haviam sido colocadas, mas, mesmo assim, as pessoas largavam muitas coisas ao lado delas. Agora elas não estão mais lá. O que realmente falta é educar a população.

