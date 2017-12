Submarino Viagens atrasa reembolso de passagem cancelada

O sonho da viagem para Nova York se tornou um pesadelo para a gerente de produto Eliane Perassa. Após comprar uma passagem no ano passado com o Submarino Viagens, ela decidiu cancelar a viagem. O problema é que ela pagou a taxa solicitada pela empresa, mas não obteve o reembolso no prazo estipulado de 90 dias. Após cinco meses, a leitora ainda aguarda a devolução do dinheiro.

De acordo com o Procon-SP, o consumidor pode solicitar o cancelamento da passagem. “Nesses casos, a empresa poderá reter parte do valor pago a título de multa para cobrir as despesas que tenha tido com a disponibilidade do serviço”, explica o órgão. O valor cobrado deve ser “razoável” e informado “previamente ao consumidor no ato da compra”.

“Quando o consumidor enfrenta esse tipo de problema, sugerimos que registre reclamação no SAC da empresa e, caso não obtenha solução, registre o caso na Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) e no Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor mais próximo. A Fundação Procon possui canal de atendimento eletrônico e pessoal para atendimento de consumidores residentes no Estado de São Paulo”, orienta o Procon.

No dia seguinte ao que a empresa foi procurada pela reportagem do Estadão, Eliane foi informada que o pagamento seria efetuado em dez dias úteis.

Reclamação da leitora: “Adquiri uma passagem para Nova York em maio de 2015, através do Submarino Viagens, no valor de R$ 1.354,00 para voar no final de agosto de 2016. Resolvi não voar na data e, ao ligar para a Central Submarino, me informaram que poderia remarcar ou cancelar em até 12 meses após a compra. No dia 8 de janeiro, entrei com o pedido de cancelamento e, nesta data, me foi exigido o pagamento da taxa de cancelamento no valor de R$ 386,00. Também informaram que eu não receberia o valor integral da passagem e que, entre 60 e 90 dias, o valor de R$ 1.111,00 seria reembolsado no mesmo cartão de crédito que a compra da passagem tinha sido efetuada. O prazo se encerrou em 8 de abril e até o momento não recebi qualquer valor ou explicação sobre o assunto. Tentei diversos contatos com a empresa, sempre me pedem mais 72 horas para resolução e nada se resolve. No total, entre passagem e taxa de cancelamento, desembolsei R$ 1.740,00 e o reembolso seria de R$ 1.111,00, perda de R$ 629,00. Que pelo visto será integral, pois o que foi dito não foi cumprido e esta virando uma saga que pode se tornar uma lenda.”

Resposta da empresa: “A Central de relacionamento do Submarino Viagens esclarece que houve uma falha operacional, já corrigida, e que entrou em contato com a cliente informando que o reembolso será efetuado em um prazo de até 10 dias úteis. A empresa se coloca à disposição da cliente, em caso de dúvidas, e pede desculpas pelo ocorrido.”

Comentário da leitora: “Todo esse desgaste com o Submarino Viagens me fez pensar e também tomar uma decisão. Jamais comprarei qualquer coisa do Submarino Viagens e expressarei minha opinião sobre eles sempre que oportuno. Pensar que infelizmente ainda existem muitas empresas neste País que não se importam com os seus consumidores, estão focadas apenas na venda e não no ciclo como um todo. Manter um cliente satisfeito é mais barato que trazer um novo cliente. Sonho com o dia em que teremos os nossos direitos de consumidores garantidos com um simples telefone ou e-mail, sem ter quer que usar de recursos como jornais, Procon e mídias sociais para sermos ouvidos e atendidos.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.