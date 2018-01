Submarino falha na entrega de produto e cliente não recebe reembolso

por Mariana Diegas

A leitora Mylena Lira comprou um HD externo portátil no site do Submarino em agosto de 2016, mas nunca recebeu o produto. Ao cancelar a compra, a cliente não foi ressarcida.

Em resposta, o Submarino informou que realizará o reembolso da compra em até cinco dias úteis.

Reclamação de Mylena Lira: “Há mais de quatro meses paguei à vista por um produto que comprei no site do Submarino. Não o recebi e até agora e o Submarino não devolveu o meu dinheiro.

Já contatei a central de atendimento e a própria Ouvidoria (protocolo 2516112183086) da empresa diversas vezes, pedi meu dinheiro de volta, mas não houve solução até o momento – o que é um total descaso.

Conforme prevê o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, tenho direito à restituição da quantia paga já que não entregaram o produto.

Compra efetuada em 24/08/2016 (pedido: 03-487596589)

Produto: HD Externo Portátil 500GB – Samsung – Preto

Data prevista para entrega: 6/9/2016, mas não chegou até hoje

Valor a ser restituído: R$ 324,87 (paguei à vista, por meio de boleto)”

Resposta do Submarino: “O Submarino.com providenciou o cancelamento da compra, de acordo com a solicitação da cliente Mylena Lira. O reembolso será realizado no prazo de até cinco dias úteis. Pedimos desculpas pelo transtorno. Atenciosamente, Submarino”.

