SPTrans recusa renovação de bilhete único de deficiente

Cesar Canto vem tentando, sem sucesso, renovar seu bilhete único de deficiente físico, mas a SPTrans não está aceitando seu cadastro, apesar de ele já ter provado a própria condição em outros anos.

A SPTrans afirmou que a renovação está sendo negada pois o leitor deve apresentar o CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde) para concluir o processo.

Reclamação do leitor: “A SPTrans está dificultando a minha renovação do bilhete único de deficiente físico, pois não estão aceitando meu laudo médico. Quando tirei pela primeira vez, passei por médicos da própria empresa, e me foi orientado que eu não precisaria mais provar a minha deficiência. Eu precisaria apenas comparecer a algum posto da SPTrans, provar que estou vivo e meu bilhete único seria vitalício. Estou sendo obrigado a renovar todo ano, e preciso todo ano provar que nasci deficiente físico e vou morrer deficiente físico. Por qual motivo estão dificultando tanto a retirada do bilhete único?”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Resposta da SPTrans: “A SPTrans esclarece que o motivo da não aceitação do relatório médico, pelos atendentes do Posto de Atendimento ao Passageiro Especial de Santana, se deve ao fato de que o relatório necessita estar com o campo do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde) preenchido pela clínica, hospital ou instituição médica, conforme pede a legislação.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.