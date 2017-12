SPTrans nega Bilhete Único Especial para pessoa com deficiência

Leda de Oliveira fez o procedimento para renovar seu Bilhete Único Especial, que ela já tinha feito em anos anteriores, pagou o relatório médico que constata sua condição, exigido pela SPTrans, e apenas aguardava para regularizar a situação quando foi notificada de que não teria direito ao benefício.

Apesar de ter paralisia cerebral, tetraparesia, dificuldades na fala e problemas de coordenação motora, a leitora foi impedida de renovar o Bilhete Único Especial. O motivo alegado foi que ela não teria deficiência ou limitação.

A reportagem do Estadão procurou a SPTrans, que marcou uma auditoria médica com Leda para quinta-feira, 23, a fim de confirmar sua condição e liberar o benefício ao qual ela tem direito.

Reclamação da leitora: “Estou profundamente decepcionada com a SPTrans, pois precisei renovar pela terceira vez o meu Bilhete Único Especial. Levei toda documentação exigida por eles até um posto da SPTrans e fui orientada que receberia no prazo de 20 dias o novo Bilhete Único. Mas, para minha desagradável surpresa, recebi uma cartinha dizendo que a renovação do meu Bilhete Único havia sido negada, e o motivo da recusa foi que eu não tenho deficiência e limitações que me deem direito ao Bilhete Único Especial. O que pergunto à SPTrans é quem e como analisaram meu laudo médico? Pois no laudo detalhava minha paralisia cerebral, tetraparesia, impossibilitando-me de andar e por isso faço uso de cadeira de rodas, dificuldade na fala e dificuldade de atividades diárias devido a não ter coordenação motora. Eu exijo uma explicação para o meu caso.”

Resposta da SPTrans: “A SPTrans informa que entrou em contato com a leitora e esclareceu que foi constatada a necessidade de realização de auditoria médica na SPTrans, para verificar a existência de deficiência permanente, conforme previsto na Portaria Intersecretarial SMT/SMS 001/11.”

