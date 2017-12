Sony desrespeita consumidor

Tive de pagar R$ 120 para consertar um aparelho que estava na garantia, reclama leitor

Por Jerusa Rodrigues

Reclamação do leitor: Como assinante do jornal há tanto tempo, peco sua intervenção neste flagrante desrespeito ao consumidor. Comprei o celular desbloqueado XPeria L preto da Sony, mas, na verdade, ele está bloqueado, não permitindo o seu uso. Entrei em contato com o suporte, fiz todos procedimentos sem sucesso. Não consigo falar com os telefones do SAC. Para piorar, a assistência técnica me cobrou R$ 120, mesmo com o telefone na garantia! Estou há semanas assim, sem celular e passando por muito stress e com um somatório de prejuízos. Joe Faintuch / São Paulo

Resposta: A Sony Mobile informa que entrou em contato com o consumidor, que afirmou que a loja vai trocar o seu aparelho.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Réplica do leitor: A resposta é mentirosa. A Sony, além de não me oferecer nenhuma assistência pelo SAC, sua autorizada me cobrou R$120 para executar um servico que deveria ter sido feito de graça, pois estava nos 30 dias da garantia.