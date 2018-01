Sócios de site suspeito de lesar consumidores são denunciados à Justiça

Empresa de Jaú, interior paulista, é acusada de vender produtos eletrônicos a milhares de consumidores e não entregá-los

Cinco pessoas ligadas a um site acusado de lesar consumidores com supostas ofertas falsas na internet foram denunciados à Justiça pelo Ministério Público Estadual de São Paulo após dois anos de investigação com a Polícia Civil. Os investigadores acreditam que milhares de pessoas tenham tentado adquirir produtos nos endereços virtuais dos acusados, mas acabaram com prejuízos. O MP os acusa de formação de quadrilha e estelionato.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

Comprar pela internet ainda exige atenção do consumidor

Mais da metade dos consumidores recorrem a sites de reclamação quando estão em dúvida

De acordo com o MP, os produtos vendidos eram em sua maioria eletrônicos e oferecidos por preços muito abaixo do mercado. A empresa recebeu os valores dos consumidores, mas nunca entregou as mercadorias. Os supostos golpes ocorreram entre abril de 2012 e fevereiro de 2013 e teria partido da empresa Casale e Vilar Informática Ltda.

A empresa atuou com outros nomes no mercado eletrônico, como New York Sports Comércio e Representação de Artigos Esportivos Ltda e Neon Distribuidora de Produtos Eletrônicos Ltda; nenhum deles está no ar atualmente. A Casale, com sede em Jaú, no interior paulista, tinha como sócios um casal e como administrador o filho deles. Os três e outras duas pessoas responsáveis pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) foram denunciados pelos supostos crimes.

O grupo agia por meio das lojas virtuais ximportados.com, ofertone.com e neoneletro.com.br. No começo da sua atuação, a empresa ofertava produtos esportivos, mas passou a oferecer produtos eletrônicos importados como televisores de LED, tablets e smartphones. O que atraía era o preço, em média 47% mais barato que o praticado no restante do mercado. Um smartphone modelo Iphone 5, por exemplo, era anunciado por cerca de R$ 950, inferior aos R$ 1.399 notado em outras lojas.

“Os preços baixos atraíam consumidores de todo o País, que pagavam, mas não recebiam os produtos adquiridos, não conseguiam trocá-los e, quando cancelavam a compra, não conseguiam receber de volta a quantia paga. As respostas do SAC eram sempre imprecisas e evasivas e, quando as queixas atingiam pico insustentável, uma nova loja virtual era criada, de modo a ocultar o seu histórico negativo”, informou o MP em nota publicada em seu site.

A Justiça irá apreciar o pedido do MP e decidirá pela abertura ou não da ação contra os supostos golpistas. A reportagem do Estado tentou manter contato com um dos advogados de defesa da Casale cadastrado em processos contra a empresa, mas não obteve sucesso na tarde desta segunda-feira, 23.