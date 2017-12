Smiles cobra passagem mais cara em site, reclama leitora

A leitora Luiza Marques achou passagens de Brasília para São Paulo no site da Smiles por uma quantidade justa de milhas. Escolheu comprar e, após inserir todos os dados necessários, o site deu erro. Ao buscar a mesma passagem novamente, a leitora percebeu que o site cobrava muito mais caro pelo trecho.

Em resposta, a Smiles informou que entrou em contato com a leitora e emitiu os bilhetes cobrando o número de milhas da primeira tentativa de compra.

Reclamação de Luiza Marques: Tentei comprar passagens de ida e volta do trecho Brasília-São Paulo pelo site da Smiles e, no fim do processo, o sistema deu erro. Quando tentei novamente, percebi que o site pedia muito mais milhas do que antes. Liguei para o SAC e o atendente perguntou se eu tinha printscreens da tela do computador para comprovar o abuso. Enviei para a Smiles, mas nada aconteceu.”

Resposta da Smiles: “A Smiles informa que entrou em contato com a cliente e emitiu os bilhetes pelo preço original. O caso foi solucionado e todas as dúvidas esclarecidas. A Central de Relacionamento da Smiles permanece à disposição”.

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.