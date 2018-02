SKY reativa serviço ao invés de cancelá-lo

Continuo recebendo as faturas, diz leitora

Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: No dia 29/10 solicitei o cancelamento da SKY, mas, como restavam 2 meses de fidelidade, concordei em pagar até dezembro de 2013. Em fevereiro recebi uma fatura da SKY, liguei na operadora e fui informada de que no dia 13/1 havia solicitado a reinstalação do serviço. Um absurdo! Solicitei a gravação da conversa e não recebi. No dia 24/3 recebo uma nova fatura. Como posso resolver? Cleonice Cezar/ São Paulo

Resposta: A SKY pede desculpas pelo transtorno causado e informa que no dia 4/4 contatou a cliente e acatou a solicitação de cancelamento da assinatura, sem ônus e excluiu a faturas com o vencimento nos meses de março e abril. Os equipamentos que foram concedidos em regime de comodato serão retirados no prazo de 30 dias com prévio contato.

Réplica da leitora: A SKY me ligou e agendou a retirada dos equipamentos para o dia 9/4, mas ninguém compareceu. Fiquei a manhã inteira à disposição, deixei de fazer outros compromissos e, só para variar e comprovar a falta de respeito, ninguém apareceu e não recebi a menor satisfação.