SKY descumpre prazo para devolução de débito indevido

Assinantes reclamaram de débito automático indevido e aguardaram prazo descumprido para estorno prometido pela empresa

Reclamação dos leitores: Há mais de 2 meses tentamos resolver problema de débito indevido pela Sky, sem sucesso e cada vez com pior perspectiva de solução: no dia 22 de setembro, fizemos contato com atendimento para cancelamento da assinatura, e solicitação para cancelar débito automático, o que não foi feito. No dia 13 de outubro, contato novamente com o atendimento, que informou que o estorno seria efetuado em 48 horas. Três dias depois, contato solicitando informações dado que o estorno não foi efetuado. No dia 24 de outubro, o atendimento solicitou comprovante de débito da fatura para fazer o estorno. Os documentos foram enviados. No dia 26 de novembro, último retorno dizendo que o comprovante enviado não servia e que deveria ser extrato de um caixa eletrônico. O comprovante foi extraído do site do banco, tem assinatura digital, logo tem a mesma validade. O que para mim está claro é que não querem pagar e são de uma incompetência tamanha que não conseguem efetuar a operação. /Edio Nagese e Aline Inagaki – São Paulo/SP

Resposta da SKY: A SKY informa que um dos seus objetivos é atender a todos os clientes com qualidade e o mais prontamente possível. A empresa pede desculpas pelo transtorno causado. Em 5 de dezembro nossa equipe de atendimento entrou em contato com a titular da assinatura, Sra. Alice e informou que o valor debitado em conta no dia 24/09, será devolvido na conta corrente informada pela consumidora no prazo de até 15 dias. A consumidora está ciente que assinatura está cancelada.

Comentário dos leitores no dia 8 de janeiro de 2015: Peço novamente a ajuda de vocês. Não houve o ressarcimento prometido pela Sky – o que não chega a ser surpresa.