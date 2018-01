SKY deixa cliente sem atendimento por 10 dias

Na tela do aparelho de TV aparece o código 6, diz leitor

Reclamação do leitor: Já é sabido que a Sky é campeã de reclamações no mercado de TV por assinatura, mas acho que agora está superando todas as expectativas. Estou sem assistir TV desde sábado cedo (31/1/15), o meu aparelho apresenta o código 6 na tela. Fiz todos os procedimentos para corrigir o problema e o último foi ligar para o 10611 para solicitar o reparo. Mediante o protocolo, prometeram solução em 8 horas, mas até agora nada mudou. Na sequência liguei novamente para cancelar parte do pacote e obtive a informação de que estavam sem sistema e que deveria ligar após as 15h. O inacreditável é que agora, quando ligo 10611, só dá sinal de ocupado, será que bloquearam o meu número de telefone!? Eduardo Tavares Ferreira / São Paulo

Resposta: A SKY informa que um dos seus objetivos é atender a todos os clientes com qualidade e o mais prontamente possível. A empresa pede desculpas pelo transtorno causado. Em 5 de fevereiro, a equipe de atendimento da Sky entrou em contato com o consumidor e solicitou o atendimento técnico para o dia 7/2, no horário comercial. Por causa de problemas técnicos em um sistema opcional, foi concedido desconto para a próxima fatura.

Réplica do leitor: Continuo na mesma até hoje (9/2). O “pronto atendimento” da Sky significam 10 dias sem assistir à TV. Até agora só blablabá. Ainda quero mudar o meu pacote e no telefone 10611 ninguém atende. Quando atende, o funcionário diz estar sem sistema. Os gestores da Sky não têm a mínima noção de planejamento para executar uma mudança de sistema. E agora?