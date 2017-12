SKY cobra R$ 598 por serviço que não foi prestado

Renan Varela assinou um plano de TV a cabo da SKY, mas quando recebeu a visita técnica, ficou sabendo que a instalação não poderia ser feita devido à estrutura do prédio onde ele mora.

O consumidor pediu o cancelamento da cobrança pelo serviço que não chegou a ser prestado, mas a empresa protelou a situação até Renan ter de pagar três parcelas. Procurada pela reportagem do Estadão, a SKY se comprometeu a reembolsar o leitor e cancelar as contas.

Reclamação do leitor: “Liguei para a SKY solicitando a adesão ao plano Smart TV, porém o técnico que veio instalar afirmou que não seria possível. Solicitei cancelamento das parcelas pelo fato de não ter utilizado absolutamente nada do serviço, porém tive de pagar três parcelas, sem contar que as demais nove ainda constam em meu cartão de crédito.”

Resposta da empresa: “A SKY pede desculpas pelo transtorno causado. Nossa equipe entrou em contato com o consumidor e acordou a devolução de R$ 598,80. O cadastro foi cancelado e não possui débitos.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.