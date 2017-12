SKY cobra por assinatura não solicitada

Fui enganada pela empresa, diz leitora

Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: Em setembro fiz contato com o atendimento da SKY, pelo site da empresa, referente aos valores de assinatura. Forneci meus dados pessoais e também o número do meu cartão de crédito, já que minha intenção era fazer uma assinatura. No final não aceitei as condições do contrato, e pedi o cancelamento. Ou seja, durante a conversação via chat informei que não tinha mais interesse em assinar e a atendente confirmou o cancelamento. Para a minha surpresa, em novembro foi debitado no meu cartão de crédito o valor de R$ 75 em favor da “ SKY Vendas Parceiros”. Não contratei nenhum serviço dessa empresa. Em novo contato com a operadora, encaminhei cópia da fatura e todos meus dados e a atendente simplesmente falou que não poderia fazer nada. Ou seja, utilizaram dados do meu cartão para debitar valores e a empresa SKY diz para eu apenas aceitar o fato de que fui enganada. Camila de Cassia Gabriel Danquimaia / São Paulo

Resposta: A SKY pede desculpas pelo transtorno causado e no dia 21 de janeiro a equipe de atendimento entrou em contato com a senhora Camila e informou que não consta nenhum cadastro em nome da consumidora e solicitou o envio de uma cópia da cobrança, para que seja localizada e estornada à cliente.

Réplica da leitora: A SKY não devolveu a quantia que debitou indevidamente do meu cartão de crédito.