SKY cobra fatura de não cliente

Diariamente estou sendo cobrada por um serviço que não assino, diz leitora

Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: Não sou cliente e nunca fui cliente da SKY. Diariamente recebo telefonemas e mensagens de texto no meu celular cobrando uma fatura não paga. Todas as horas sou incomodada. Cansei de ligar na SKY reclamando. Os atendentes prometem que vão tirar o meu telefone do sistema, mas nada fazem. Será que tenho de recorrer à Justiça, numa ação de perdas e danos para pararem de me incomodar? Sandra Ferreira de Oliveira / São Paulo

Resposta: A SKY informa que no dia 27/5 entrou em contato com a sra. Sandra e esclareceu que não consta no sistema o telefone informado na reclamação. Sendo assim, a consumidora não possui nenhum tipo de cobrança em nome da SKY.

Réplica da leitora: Aparentemente as cobranças pararam.