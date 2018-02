Telecentro da Cidade Ademar não funciona

Site da Prefeitura não apresenta informações corretas, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Fui ao Telecentro da Rua Baquirivú, 136, na Cidade Ademar, conforme informações no site da Prefeitura. O problema é que ele não existe mais! Há apenas uma placa no local. Como a Prefeitura quer organizar uma inclusão digital na região, se o local está fechado? E por que ainda consta o endereço no site? Roberto Otaviano de Carvalho / São Paulo

Resposta: A Secretaria de Serviços, por meio da Coordenadoria de Conectividade e Convergência Digital (CCCD), comunica que as atividades dos telecentros continuam suspensas, mas que medidas estão sendo tomadas para que voltem a funcionar o mais breve possível. A suspensão, esclarecida em nota, explica que, por causa da entrega de documentação incompleta pela empresa que gerenciava o conteúdo desses espaços, houve a impossibilidade da prorrogação dos contratos.

Réplica do leitor: A situação permanece a mesma. Peço que pelo menos sejam atualizados os dados no site da Prefeitura, com a exclusão do telecentro que procurei, pois o local ainda permanece com a placa da instituição e continua fechado.