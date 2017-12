Site demora para devolver dinheiro ao consumidor

Cancelei a compra no dia 28 de novembro, mas a cobrança continuou agendada, diz o leitor

Reclamação do leitor: Comprei um celular S5, porém desisti da compra por causa da péssima propaganda no site sobre o produto, onde aparecia a informação de que o celular esta vinculado à Vivo. Desisti da compra e comuniquei o cancelamento dia 28/11, por volta das 20 h, e o meu pedido estava aguardando aprovação no site. Contatei o chat e, após uma fila de 99 clientes, foi aberto protocolo para cancelamento do pedido . Sendo assim, fui orientado a aguardar. Mas ao acessar o site para consulta e fui surpreendido com a informação de que o valor seria lançado na fatura, porém devo aguardar 2 faturas subsequentes. Desrespeito total com o consumidor. Anderson Torres / São Paulo

Resposta do Pontofrio.com: Informamos que o sr. Anderson será atendido conforme sua solicitação de cancelamento, ciente de que o estorno ocorrerá de uma a duas faturas de acordo com o fechamento do cartão. Diante do exposto, informamos que a solicitação do cliente foi atendida.

Réplica do leitor: Não procede a informação, pois no dia 10/12 recebi uma informação de que o cancelamento da compra ocorrera somente no dia 8/12 e o meu problema agora é quanto aos valores. O estorno está sendo ou não realizado?