Sinal de internet da Telefônica/Vivo oscila demais na região da Vila Maria

Não aguento mais esse descaso com o consumidor, reclama leitora

Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: Há 2 meses o sinal da minha internet vem oscilando muito. Quase diariamente sou obrigada a ligar na Telefônica/Vivo solicitando que deem uma carga, como se banda larga fosse pré-paga. O plano contratado é de 2 Mega e o que recebo é muito inferior a isso. No último contato com a operadora, a atendente agendou um técnico na minha residência, mas ele não compareceu. Já agendaram diversas vezes, mas nunca ninguém cumpriu o combinado. No último contato, em 16/5, liguei várias vezes e sempre que o atendente vai verificar o caso a ligação cai. Não aguento mais essa situação! Eliane da Silva Lima / São Paulo

Resposta: A Telefônica/Vivo informa que, após inspeção técnica do local, o serviço da sra. Eliane está funcionando normalmente. A empresa diz que a cliente será ressarcida pelo período de inoperância do serviço.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Réplica da leitora: Só compareceram na minha casa, após reclamação feita no jornal. A princípio, foi feito um reparo provisório, passando a linha telefônica diretamente do poste para a minha residência no melhor estilo ‘gato’. Ou seja, com os fios pendurados na entrada da casa e na sala. Após reclamação do péssimo serviço feito, outros técnicos compareceram no dia seguinte e fizeram o trabalho corretamente.