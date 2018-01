Ar-condicionado apresenta defeito com poucos dias de uso

Antônio Iris Mazza comprou um ar-condicionado no Carrefour de São Vicente, litoral paulista, em 24 de fevereiro. No dia, não realizou o teste do produto porque o serviço não estava disponível no supermercado. A instalação foi feita em casa corretamente. Porém, alguns dias depois, o aparelho começou a apresentar defeito. Ele foi até a loja onde adquiriu a mercadoria, mas, ao chegar ao local, foi informado de que deveria procurar a Electrolux, fabricante do aparelho. Ele entrou com contato, mas não havia no estoque da assistência a peça que quebrou. Como desejava consertar rapidamente o produto, o leitor voltou ao Carrefour, mas não conseguiu resolver o problema.

Reclamação de Antônio Iris Mazza: “Comprei um ar-condicionador no Carrefour de São Vicente da marca Electrolux, no dia 24 de fevereiro de 2017. No dia da compra, o serviço de teste de produtos não estava funcionando e o vendedor me disse que teria que levá-lo sem teste. Instalei o condicionador no dia seguinte e funcionou. No dia 5 de março, ao ligar o aparelho, observei que estava com defeito. Fui ao Carrefour reclamar, mas o atendente me disse que deveria antes falar com o SAC da Electrolux. Entrei em contato com a empresa, mas, após visita do técnico, fui informado que deveria aguardar a chegada da peça com defeito, pois não tinham em estoque. Voltei ao Carrefour, mas não consegui agilizar o atendimento”.

Resposta do Carrefour: “A rede informa que, em contato com o Sr. Antônio Iris Mazza, confirmou que a fabricante irá realizar o reparo do produto na residência do consumidor. De acordo com a Electrolux, a peça será substituída. A rede acompanhará o caso até a sua solução e permanece à disposição, pelos canais de atendimento, para qualquer informação adicional que o cliente necessite.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.